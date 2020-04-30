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Транспорт працює, на вулицю – лише на годину. Як проходить карантин у Британії

У Британії від Covid-19 померло вже 26 тис. 100 хворих – майже стільки скільки в Італії. Різкий стрибок пояснюють тим, що до статистики, нарешті, включили смерті в будинках для літніх людей. Тож Британія нині на третьому місці за кількістю жертв – після США та Італії.

Карантинні обмеження в Лондоні слабші, ніж в Києві. Працює громадський транспорт, включно з метро. Однак про небезпеку коронавірусу попереджають. На станціях голосами дітей лікарів лунають заклики залишатися вдома, щоб не піддавати ризику їх батьків.

На вулицю можна виходити за продуктами, в аптеку або на спортмайданчик. Але не більше години.

Британський уряд хоче почати в країні програму масового тестування та діагностики, щоб знизити темпи поширення коронавірусу. Та вже почали обговорювати план виходу з карантину, який негативно впливає на економіку. Однак будуть радитися з науковцями і лікарями. Послаблення обмежень  будуть оголошувати поступово і залежно від ситуації.

Факти ICTV раніше писали про те, що кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати країни у В’єтнамській війні.

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