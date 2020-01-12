Транспортування і зберігання європейського газу: яке майбутнє в української ГТС

Замість монополії Газпрому – інтеграція в європейський ринок. Транзит російського газу українською ГТС збережеться, але такими як раніше обсяги прокачування не будуть. Новий контракт із Газпромом передбачає транспортування 65 млрд кубів 2020-го року та по 40 млрд протягом наступних 4 років.

Наша ГТС може в рази більше. Утім, за нових умов Україна не зобов’язана обмежуватися логістикою зі сходу на захід. Ми можемо стати новою ланкою в енергетичній системі Східної Європи. Обсяги такого транзиту будуть невеликими. Але дадуть змогу закріпитися на ринку ЄС.

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Таким чином, Україна здатна стати логістичним мостом між нашими західними сусідами. А завдяки підземним сховищам ми можемо запропонувати європейцям ще й послугу зберігання газу. І не лише російського. Через Польщу в наші ПСГ можна закачати навіть американський скраплений газ, саме він нині успішно конкурує з російським паливом на європейському ринку. Про нові перспективи вітчизняної газової труби – у сюжеті Олексія Савіцького.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2.

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