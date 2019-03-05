Транзит російського газу через Україну можливий – Медведєв назвав умови

Росія не проти транзиту газу Україною, але на своїх умовах. Про це розповів російський прем’єр Дмитро Медведєв.

За його словами, газ можуть качати через Україну і після 2019 року, якщо будуть врегульовані відносини між зацікавленими компаніями, комерційна оборудка буде економічно вигідною, а Україна – політично стабільною.

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Нагадаємо, 1 березня Нафтогаз виграв черговий суд в Гаазі і тепер Росія має компенсувати втрачені компанією активи в Криму. Окрім того, Росія ще не виплатила Україні $2,5 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відсотки за це вже сягнули $200 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Газпром відмовився платити $2,7 млрд Нафтогазу.

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