Тренди осені 2018: що пропонують українські дизайнери взуття та одягу

Якісна тканина з Європи, ціна не космічна. І все одно наші бренди виживають в умовах непростої конкуренції. І між собою, і з дешевим Китаєм, і з європейськими та американськими марками.

Стильна, тепла й недорога парка від українського виробника – Дасті. Тут точно вдягнуть байдужого до соціального статусу чи етикетки Майкл Корс. Парки на дітлахів і теплі комбінезони навіть на піврічну малечу. Взуття з овечої вовни. Найдорожчі – 9900 грн. Але ці моделі – рідкість, головний акцент на доступності.

І цінують виріб не лише українки. Замовляють США, Канада, Європа та навіть Південна Африка.

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Тут чаклують не лише над якістю тканини, а й над кольором виробу. Не менш уважні тут до фурнітури. Ґудзики або приховані, або ж проходять жорсткий відбір.

Завершить осінньо-зимовий лук – взуття. Суцільний мінімалізм від Гем. Немає камінчиків та блискіток. Італійська чи турецька шкіра і вітчизняне виробництво. Українці шиють уже три роки, виключно для жінок.

До слова, штучний інтелект, кіберзахист та роботи: українські студенти вражають винаходами.

Опубліковано Жовтень, 09 в 11:33



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