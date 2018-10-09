Тренди осені 2018: що пропонують українські дизайнери взуття та одягу
Якісна тканина з Європи, ціна не космічна. І все одно наші бренди виживають в умовах непростої конкуренції. І між собою, і з дешевим Китаєм, і з європейськими та американськими марками.
Стильна, тепла й недорога парка від українського виробника – Дасті. Тут точно вдягнуть байдужого до соціального статусу чи етикетки Майкл Корс. Парки на дітлахів і теплі комбінезони навіть на піврічну малечу. Взуття з овечої вовни. Найдорожчі – 9900 грн. Але ці моделі – рідкість, головний акцент на доступності.
І цінують виріб не лише українки. Замовляють США, Канада, Європа та навіть Південна Африка.
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Тут чаклують не лише над якістю тканини, а й над кольором виробу. Не менш уважні тут до фурнітури. Ґудзики або приховані, або ж проходять жорсткий відбір.
Завершить осінньо-зимовий лук – взуття. Суцільний мінімалізм від Гем. Немає камінчиків та блискіток. Італійська чи турецька шкіра і вітчизняне виробництво. Українці шиють уже три роки, виключно для жінок.
До слова, штучний інтелект, кіберзахист та роботи: українські студенти вражають винаходами.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!