Тренування та дисципліна: як поліцейська з Харкова стала рекордсменом у пауерліфтингу

Харківська поліцейська Юлія Герус днями вразила країну своїми результатами у надскладному виді спорту – вона встановила рекорд України з пауерліфтингу – підняття штанги з великою вагою.

Жінка підняла на біцепс 62 кілограми, це майже стільки ж, скільки важить вона сама.

Юлія Герус моніторить роботу своїх колег по посту біля виїзду з Харкова. Вона ж виїздить на конфліктні ситуації і часто саме від неї залежить – отримає правоохоронець премію чи догану.

Колеги поважають її за принциповість, а інколи, кажуть, навіть побоюються. Побачивши таку жінку-поліцейську, зловмисники розуміють, що натрапили на неприємності.

За свої 30 років Юлія займалася боксом, метанням ядра, стала кандидатом у майстри спорту з академічного веслування та п’ятиразовим чемпіоном України з армреслінгу.

Та днями Юлія вразила всю країну, ставши абсолютною рекордсменкою України з пауерліфтингу. Важкою вагою поліцейська займається останні шість років.

Юлія розповідає, що таку вагу зможе підняти не кожен чоловік, а шлях до перемоги полягає у регулярних тренуваннях.

Зупинятися на досягненнях Юлія не збирається, влітку чемпіонат світу з пауерліфтингу, там українка планує не тільки перемогти, а й здивувати світ новими рекордами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.