Тренуватися і донатити на ЗСУ: у Черкасах сім’я військового відкрила унікальний фітнес-зал

У Черкасах працює фітнес-зал, увесь прибуток від якого йде на потреби українських захисників.

Відкрила його волонтерка і дружина військового Наталія Носенко ще до повномасштабної війни. Потім бізнес поставили на паузу. А три місяці тому відновили, але змінили його мету.

– Додали ту родзинку, яка мене щодня змушує вставати, йти і працювати. Бо наша ціль – не заробіток, не дохід, а благодійна діяльність, завдяки якій ми маємо можливість допомагати нашим котикам ЗСУ, – сказала волонтерка, фітнес-тренерка Наталія Носенко.

Черкащанка Анастасія тішиться, що в залі є можливість подбати про своє здоров’я та одночасно допомогти нашим захисникам.

– Війна, але все одно треба ж чимось займатись, не сидіти вдома. А щодо коштів, я тільки за. Сама доначу, хоч якусь копійку, але обов’язково, – сказала відвідувачка фітнес-залу Анастасія Яременко.

Одне заняття в залі коштує від 100 до 160 грн. Увесь дохід від тренувань спрямовують на потреби ЗСУ.

Підтримав відновлення роботи фітнес-залу і профінансував його оренду чоловік Наталії Носенко.

Олександр – військовослужбовець. 24 лютого торік пішов захищати країну. Зазнав поранення під Попасною.

Після тривалого лікування і реабілітації повернувся на службу. Нині – на північному напрямку. З рідними зідзвонюється.

Олександр каже, допомігши відновити роботу зали, мотивував дружину та відвідувачів не просто збирати гроші для підрозділів, а й підтримувати себе і морально, і фізично.

– Для мене це ідеальний механізм, який водночас пропагує якусь спортивну мотивацію для людей і приносить дохід, який іде на волонтерство, на допомогу армії, – сказав Олександр Носенко.

За перший місяць роботи завдяки тренуванням у залі вдалося зібрати майже 5 тис. грн.

Волонтери долучаються і до великих покупок, і виконують менші замовлення захисників. Адже на шляху до перемоги важливий навіть найменший крок.

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