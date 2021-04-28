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Тренуються наступати: як проходять навчання українських військових на Львівщині

У Львівській області на Яворівському полігоні тривають військові навчання, під час яких українські захисники з 24-ої бригади імені короля Данила ЗСУ відпрацьовують тактику наступального бою.

Вони відбуваються у взаємодії з іноземними партнерами із США, Канади та Литви, які пильно стежать за тренуваннями.

Під час навчань використовуються засоби імітаційного моделювання бойовий дій. Військові вчаться наступати та боронити українські кордони. Після проходження навчань на бійців чекатиме чергова ротація.

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Водночас їхні колеги на Херсонщині біля адмінмежі з Кримом провели тренування із ракетними комплексами Точка-У, що здатні уражати ціль на відстані 120 км.

Підрозділи систематично удосконалюють вміння, запевняють у командуванні, а розвідка пильно стежить за ситуацією.

Реакція на агресію РФ

Через загострення ситуації на Сході України підприємства, що входять до складу Укроборонпрому, готові виготовити удвічі більше продукції.

Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Більше новин про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

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