Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”

Вони різного віку, мають різний характер і рівень фізичної підготовки. Та в усіх спільна мета – вибити окупантів з нашої землі. В одному з тренінгових центрів на Волині зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка “Лють”. Більше сотні чоловіків щодня тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу, знешкоджувати диверсантів.

Тільки-но починає світати, а у новобранців уже ранкова пробіжка та зарядка на свіжому повітрі. І так щодня. Їх розділили на кілька груп і під наглядом куратора чоловіки виконують вправи з різним навантаженням, аби розім’ятися та заодно перевірити, наскільки вони витривалі.

Особливу увагу на тренуваннях приділяють вогневій підготовці – те, з чим має впоратися кожен лютівець. Адже серед майбутніх штурмовиків є не лише досвідчені бійці, а й ті, хто вперше взяв до рук зброю.

Чоловікам-новобранцям від 18-ти до 55-ти років. Вони з різних областей. Та кожен уже пройшов усі етапи відбору і потрапив у воєнізований підрозділ поліції нового зразка “Лють”. Навчання для новобранців у цьому тренінговому центрі розділили на кілька блоків, серед яких – тактична медицина і тактична підготовка – аби бійці в реальності вміли стріляти, пересуватися на полі бою та прикриватися від артобстрілу.

Вчаться і знешкоджувати ворожу ДРГ. Бійцям окреслюють завдання – а як ефективно спрацювати – мають вирішувати самі – щоб знищити диверсантів і не втратити особовий склад. 25-тирічний Дмитро з Житомира до цього возив машини на фронт бійцям, та дуже хотів сам захищати країну від окупантів:

В мене тато служить. В мене є мотивація теж допомагати і піти по стопах свого батька. Він не проти, сказав: “Хочеш – вчися” – Дмитро Біляк, поліцейський підрозділу “Лють”

Схожа мотивація і в його товариша – 26-тирічного Андрія з Дубна:

Хочеться допомогти відвоювати нашу землю від цієї нечисті – Андрій, поліцейський підрозділу “Лють”

І хоча бойового досвіду у багатьох немає – у всіх спільна мета, яка й мотивує наполегливо тренуватися, аби дати доброго прочухана ворогам. Тож бійці ні сил, ні часу на навчання не шкодують.

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