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Третій етап послаблення карантину. В Україні запрацювала залізниця та автобусне сполучення

Із 1 червня в Україні починається третій етап послаблення карантину. Відновила перевезення залізниця, запрацювало міжобласне автобусне сполучення, а у регіонах знову ходить громадський транспорт. Також дозволена робота спортзалів і басейнів. Можна проводити освітні заняття у групах не більше 10 людей.

В Луцьку після довгого суворого карантину нарешті запрацював громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки не їздили з в місті середини березня. Лучани правил перевезення дотримуються – всі пасажири – в масках, а стоячих – немає. Та як не дивно, зранку на зупинках не надто людно, черг з пасажирів немає.

Читайте: Коли закінчиться карантин в Україні

Рушив на маршрути громадський транспорт і в Ужгороді. У місті послабили карантин, а напередодні місцева влада оприлюднила графік руху маршруток.

На Харківщині після двох з половиною місяців карантину знову почали курсувати електрички. Щоправда поки не всі – а лише третина потягів.

Нагадаємо, у Києві з 7 червня планують відновити роботу міської електрички.

Рух призупинили у зв’язку з незакінченими ремонтними роботами. На час карантину припинили роботу моторвагонного депо Фастів-1 і співробітники підприємства займалися ремонтними роботами електропоїздів електрички.

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