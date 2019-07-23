Третій рік без Шеремета: Зеленський пообіцяв знайти вбивць журналіста

Третій рік суспільство чекає відповіді на запитання: Хто вбив Павла Шеремета? Третій рік поспіль, відповідь намагаються знайти правоохоронці. До роковин смерті звіту по справі забажав і Президент Володимир Зеленський. 23 липня глава держави зібрав всіх очільників правоохоронних відомств у себе на Банковій й зажадав пояснень.

Генпрокурор на нараду не прийшов, він офіційно у відпустці. Перед президентом та журналістами, а їх зібралося більше сотні доповідав очільник Нацполіції. Щоправда оперував старими цифрами та показував старе відео. Каже за цей час повели майже три десятки експертиз, опрацювали 44 тисячі абонентських номерів, допитали тисячі людей, залучили ФБР, вилучили та вивчили відео з двох сотень камер відеоспостереження. Роблять все можливе, але назвати вбивць та замовників досі не можуть.

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Офіційно у цій справі – жодного підозрюваного, жодної спростованої чи підтвердженої версії. Востаннє правоохоронці публічно звітували у 2017 році. Колеги та друзі вбитого журналіста незадоволені ходом слідства, нарікають: за три роки навіть версії щодо мотивів не змінилися.

Їх до сих пір чотири: професійна діяльність, міжособисті конфлікти, дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні та помилка вбивці, адже авто яке підірвали належало не Павлу Шеремету, а його цивільній дружині. Друзі вбитого переконані, зрушити слідство з мертвої точки може звільнення топ-правоохоронців. Які три роки тому брали справу під свій контроль й називали її справою честі. Цивільна дружина Павла та власниця Української правди Олена Притула вимагала навіть офіційно визнати це вбивство терактом.

В Україні Павло жив останні п’ять років. Вів авторський блог в Українські правді, програми на телебаченні, ранкові ефіри на радіо. Шеремет не боявся бути гострим. У рідній Білорусі він був противником президента Лукашенка і був змушений переїхати до Москви. Там зробив успішну журналістську кар’єру. Але путінську Росію теж покидає через тиск. Україну він полюбив, вчив мову, хотів, щоб країна розвивалася.

Очільник нацполіцій запевнив – криміналісти за три роки накопали багато нових фактів та доказів , але оприлюднювати їх не можуть – це нашкодить слідству. Володимир Зеленський привселюдно підписав документи про нерозголошення. Далі криміналісти доповідали йому за зачиненими дверима. Після розмови тет-а -тет з силовиками президент попросив журналістів не тиснути на слідство та пообіцяв – скоро вбивців та замовників назвуть.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилися гарячі версії.

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