Тріщать стіни у квартирах! У Сумах розвалюється житловий будинок

У Сумах житлова п’ятиповерхівка зверху донизу оперезана тріщинами. Діри проглядаються не лише на фасаді будівлі – вже  почали тріщати стіни у квартирах. Мешканці бояться, що дім просто може рухнути, адже мало не щодня чують як обсипається штукатурка.

Тріщить по швах п’ятиповерхівка в Сумах. Перші щілини почали з’являтися на фасаді майже рік тому. Віднедавна тріщати почало ще й всередині будинку. Подекуди через діри у стінах можна побачити вулицю.

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Управління інфраструктури Сум дослідило будинок. Руйнується він через стічні води, з поламаної зливної системи. Вони йдуть аж до підвалу та підмивають фундамент. Багатоповерхівку визнали аварійною та розробили проект капітального ремонту.

Та на ремонт будинку може піти чверть грошей, передбачених на відновлення житлового фонду усього міста. Тож насамперед, чиновники обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб споруда не завалилася.

До слова, живуть як за постійного землетрусу: у Києві новобудови руйнують старі будинки.

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