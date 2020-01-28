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Тріщини та порожнечі у швах: подробиці скандалу з бронею для БТРів

Фото, які були оприлюднені інформаційно-консалтинговою компанією Defense Express, викликали в Укроборонпромі великий скандал. На броні, з якої харківське конструкторське бюро імені Морозова планувало виготовляти БТРи, є тріщини, порожнечі і непровари у швах.

Доки ці корпуси не доведуть до ідеального стану конструкторське бюро їх не прийматиме, адже непровари і порожнечі – це пряма загроза життю військових, оскільки ці місцини легко прострілюються ворожими кулями. Брак, як пояснюють, з’явився тому, що вперше застосували нову технологію зварювання – зміцнювали броню так званими наплавочними швами, саме в них і виявилися порожнечі. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, росіяни вимагають від заводу Артем, який входить до Укроборонпрому, повернути $3 млн.

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