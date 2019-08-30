Тріщини, в які пролазила долоня: в якому стані був будинок у Дрогобичі

Мешканці будинку, який обвалився у Дрогобичі, неодноразово скаржилися на аварійний стан споруди. Їм відповідали традиційно – робіть ремонт власним коштом.

А от мер Дрогобича переконує, що будинок не був аварійним і звернень від мешканців про тріщини він не отримував. Перевірити це поки не можна – в мерії заявили, що усі документи вилучила прокуратура.

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Мешканці сусідніх будинків налякані, що у їхніх помешканнях також тріщать по швах стіни, фундаменти обсипаються. Таких аварійних будинку у місті близько 60%, усі вони потребують капремонту.

У правоохоронців дві версії обвалу: службове недбальство комунальників та можливе перепланування на першому поверсі, де були офісні приміщення.

Поліція уже затримала двох працівників ЖЕКу, начальника дільниці з обслуговування і ремонту житлового фонду та головного інженера.

Нагадаємо, у Дрогобичі, де в ніч проти 28 серпня стався обвал під’їзду чотириповерхового будинку на вулиці Грушевського, 29 та 30 серпня оголошено днями жалоби за загиблими.

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