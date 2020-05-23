Трьом людям вдалося вижити в авіакатастрофі у Пакистані

Трьом людям вдалося вижити в авіакатастрофі у Пакистані. Там жертвами трагедії стали 97 осіб.

Уцілілі пасажири перебувають у лікарні. Катастрофа сталася напередодні. Літак Airbus-320 виконував внутрішній рейс з міста Лахор. Пілот повідомив про технічні проблеми, однак за хвилину до посадки в місті Карачі диспетчери втратили зв’язок з екіпажем.

На борту літака перебувало 107 людей. Уламки лайнера впали на велелюдні житлові квартали столиці, кілька будинків зруйновано. 15 місцевих жителів постраждали. Причини аварії поки невідомі. Місцеві медіа пишуть, що ймовірно літак зіткнувся зі зграєю птахів.