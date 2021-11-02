Тропічний сад палацу Монте та левади: що подивитися в Мадейрі

Тропічний сад Монте позначений у кожному путівнику світу як пам’ятка. Він розташований на гірському схилі Мадейри і входить до десятки найкрасивіших садів планети. Всередині одразу опиняєшся в барвистому та густому оточенні флори. Жовтень і листопад – не найкращі місяці для відвідування, оскільки для багатьох квітів просто не сезон. Але кількість насаджень настільки надхмарна, що навіть гіду складно назвати точну цифру.

У поєднанні із садами – круті водоспади, португальська кераміка, найвища єгипетська ваза у світі та рідкісні скульптури. Власник тропічного саду – португальський бізнесмен та колекціонер Джо Берардо. Він прагнув поєднати різні культури. Загальна площа – сім гектарів. Вартість вхідного квитка – €12.

Екскурсовод Ліна Маседу зазначає, що бізнесмен хотів, щоб люди мали відчуття, що вони не лише на Мадейрі, а й, наприклад, в Японії чи Африці.

– В одній частині саду багато японських дерев, риб та рослин. В іншій – вже настрої та квіти іншої частини світу. Хтось почувається як удома, коли бачить верес із Шотландії чи азалії з Бельгії, – каже вона.

Ходити доведеться в рази більше – вздовж левад. Це зрошувальні канали, які є лише на Мадейрі. Вони несуть воду з гір у господарства на узбережжі.

Часто левади проходять крізь скелі, повз водоспади, містками та над прірвами. А вздовж – туристичні стежки. Їх уже із заплющеними очима знає Володимир із Білорусі. Він 20 років тому приїхав на Мадейру, закохався в острів і лишився. Каже, прогулянки біля левад – місцева фішка, що особливо полюбилася українцям.

Прогулянки левадами приведуть до лаврових субтропічних лісів, які варто побачити кожному жителю планети. Вони недоторканні мільйони років. Більше таких насаджень не зустріти майже ніде.

Все це під охороною ЮНЕСКО. Такі ліси ще ростуть на Азорських островах та Канарах.

Є тут і фантастичний краєвид зі скляного оглядового майданчика, висота якого – 580 метрів.

– Ми зараз із вами перебуваємо на одному з найвищих мисів у світі. Це мис Кабу-Жіран. Висота – 630 метрів, ​​– розповідає туристичний агент Володимир Шкаруба.

Щоб бути ближчим до стихії, можна скупатися у вулканічному басейні. Мадейра буквально виросла з океанічного вулкана. Найбільше їх у селищі Порту-Моніш.

Температура води навколо Мадейри нижче 20 градусів не опускається, в середньому – 24 градуси. На острові здається, що тут вічна весна, але зміни року все ж трохи помітні.

Так, за день можна проїхати всі чотири пори року, оскільки в горах іноді можна побачити навіть снігові вершини.

І все це на мініатюрному острові в 57 кілометрів завдовжки і 22 завширшки. Сюди їдуть не за пасивним відпочинком, адже тільки встане сонце, з такими краєвидами просто не всидиш.

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