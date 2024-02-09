Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів

Коли ведуча й головна редакторка Фактів ICTV Олена Фроляк ініціювала збір на FPV-дрони у день Збройних сил України, ніхто не очікував, що вдасться зібрати майже 12 млн гривень. Але завдяки небайдужості глядачів та небайдужих людей – це вийшло зробити. За ці кошти було придбано 675 дронів-камікадзе.

Уже за кілька днів ці дрони будуть на передовій, нищитимуть ворога і що найважливіше – рятуватимуть життя бійців. Усе почалося 2 місяці тому в ефірі Фактів, 6 грудня, у День Збройних сил та святого Миколая.

Тоді з фронту чи не щодня лунало: “бракує снарядів, бійцям потрібні дрони, російська піхота підбирається близько”.

Факти ICTV звернулися до глядачів. І на картку та QR-код сипалися маленькі і великі донати глядачів.

За 6 годин ефіру глядачі Фактів зібрали майже 12 млн гривень. Загалом було майже 46 тис. транзакцій. Найбільший донат – 100 тис. 50 гривень, найменший – 1 копійка. І за ці кошти придбали 675 FPV-дронів.

– Звісно, мені хочеться сказати дуже величезне дякую українцям, тому що я можу напевне єдиний раз порадіти за те, що ми поклали банківську систему Монобанку. Тому що гроші йшли дуже часто, швидко. Завжди ставте великі цілі, 12 млн – це прекрасна сума, і мені дуже приємно стояти тут, тому що я знаю що з цих 2 тис. дронів 675 тих, на які саме ми зібрали, – каже Олена Фроляк.

Одразу після збору Фонд Сергія Притули, з яким ми оголошували збір, законтрактував дрони і тепер вони прийшли від виробника. Йдеться про дрони Foxeer, які добре себе показали у знищенні ворожих цілей.

Закупівельниця фонду Притули Ольга Кривитченко каже, що перевага цих дронів у тому, що вони можуть нести корисне навантаження 1,8 кг, чим, наприклад, можуть бути снаряди від РПГ-9. Сам дрон літає на понад 18 км, тому, використовуючи батарею, він може досить далеченько літати. Враховуючи, що це камікадзе, то летить цей БпЛА в останню путь і не повертається, каже Ольга.

У дроні чимало деталей китайські, але плати і акумулятори – українські. Їх збирає теж українська компанія.

Головне, що ці дрони дістають ворога і скоро потраплять до тих бригад, які вміло ними воюють. Йдеться про 92-гу бригаду, спецпідрозділ Нацгвардії Омега, Азов, а також підрозділи прикордонників.

– Не варто зупинятися, ви знаєте і в Instagram і в соцмережах всі на щось збирають. Але зупинятися точно не треба, тому що треба розуміти тільки одне, що ці дрони чи інші засоби рятують життя наших бійців, рятують саме існування України, тому кожна копійка, кожна гривня – це необхідно і це доленосно, – каже Олена Фроляк.

Використання дронів

Дрон із тепловізором, який вже найближчими днями нищитиме окупантів на Запорізькому напрямку, прозвали Зірка ICTV. Його та ще кілька десятків безпілотників, що можуть бути або FPV, або багаторазовими БпЛА – зі скидом боєприпасу – військові 65-ї окремої механізованої бригади придбали завдяки донатам небайдужих українців.

Українські захисники запросили кореспондентів ICTV на тестування новеньких пристроїв.

Офіцер служби зв’язків з громадськістю 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Скибчик каже, що ці дрони є одними з найменших моделей, які будуть носити півтора кілограма вибухівки. Їх ще називають “вісімкою”. Ще у військових є дрони “десятка”, які можуть підіймати до трьох кілограмів.

Безпілотники тестував 35-річний вінничанин, вояк-доброволець на псевдо Капелан. Професію оператора ударних дронів опановує лічені місяці.

– Процес на FPV-дронах дуже складний, і не так просто, як, можливо, воно здається – що ти взяв міну і полетів, тут потрібна трішки практика. У нас дронів FPV – не така кількість, щоб ми могли їх використовувати без користі, каже військовослужбовець 3-го батальйону 65-ї ОМБр ЗСУ із позивним Капелан.

Побратим Капелана, 23-річний рівнянин на псевдо Малий, каже, що уражені цілі є постійно: ворога “трьохсотять” та “двухсотять”, а что цими дронами відбивають напади. Сам Малий трощить ворогів за допомогою БПЛА вже рік.

Серед партії нових дронів, придбаних за донати – кілька персональних. Деякі присвячені волонтерці Ірині Соловей, а деякі усім волонтерам, які допомагають війську.

Дрон, який є найдорожчий у партії і коштує 58 тис. гривень – матиме ім’я “Зірка ICTV”.

– Фактично, унікальний дрон, він нічний, з тепловізором, який дозволятиме літати уночі. І так само скидати, приносити “подарунки” російським окупантам… Канал ICTV найбільше допомагає нам висвітлювати роботу нашої бригади і підтримує наші збори на дрони, на антидронові радари. Дуже дякуємо, наші шановні телеглядачі, – каже Сергій Скибчик, офіцер служби зв’язків з громадськістю 65-ї ОМБр ЗСУ.

Водночас у 65-й бригаді кажуть, що потреба у безпілотниках, звісно, постійна.

Фото: Getty Images

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