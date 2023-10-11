Троє загиблих українців в Ізраїлі | Масштабний похорон у Грозі | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Зеленський особисто виступив на Рамштайні;

– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;

– Росіяни посилено атакують наші позиції — де активізувались вороги;

– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — ворог вгатив ракетами С-300;

– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;

– У Грозі нескінченний похорон — репортаж;

– Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази.

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