Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Троє загиблих українців в Ізраїлі | Масштабний похорон у Грозі | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Зеленський особисто виступив на Рамштайні;
– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;
– Росіяни посилено атакують наші позиції — де активізувались вороги;
– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — ворог вгатив ракетами С-300;
– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;
– У Грозі нескінченний похорон — репортаж;
– Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (11.10.2023).
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