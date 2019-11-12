ТРЦ на вокзалах та нові вагони: програма змін уряду на 5 років

Торговельний і розважальний центр у залізничних вокзалах, єдиний квиток і нові вагони – у Харкові міністр інфраструктури Владислав Криклій представив To do list – програму змін уряду на найближчі 5 років.

Нині вагони залізниці зношені на 80%, готелі та вокзальні площі стоять пусткою, велика кількість доріг лишається небезпечними, а річкове сполучення взагалі майже не використовується.

Наступного року уряд закупить 26 пасажирських та 2 тис. вантажних вагонів, електрифікує понад 100 км колії для пришвидшення руху потягів та відкриє 8 нових маршрутів. Також подбають про комфорт – для цього вокзали, ремонтні майстерні, готелі, все те, що нині не приносить прибутку, здаватимуть у довготривалу оренду.

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Через непрозорі схеми оренди великий бізнес не хотів мати справу із залізницею, тому на вокзалах працюють дрібні підприємці, – кажуть в уряді. Нещодавно президент підписав закон про концесію, який дозволить передавати державні об’єкти в тривале користування інвесторам. І тоді вони отримають друге дихання.

У концесію передаватимуть не тільки Харківський вокзал, а й столичний, Дніпровський, Хмельницький, Чопівський. Така ж доля чекає й аеропорти. Взагалі, від концесій урядовці сподіваються отримати 10 млрд грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що провідників у потягах стане менше.

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