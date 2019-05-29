ТРЦ замість історичних споруд: чому Київ втрачає своє обличчя

Київ, який недавно відсвяткував черговий день народження, втрачає своє обличчя – за десятиліття у небуття пішли сотні історичних споруд, а на їхньому місці виросли торговельно-розважальні центри.

В останні роки, через брак грошей у забудовників і активність громадянського суспільства, скандалів дещо поменшало. Щоправда, пам’ятки, які вдалося відвоювати, дуже часто нагадують привидів. І зруйнувати їх не можна, і ремонтувати ніхто не збирається.

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Починаючи із 90-х, пам’ятки архітектури в ласих місцях дозволяли приватизувати через Київраду – юристи кажуть, що це напівзаконно. Деякі будівлі виводив з охоронного реєстру Мінкульт.

Столична влада розробила закон, за яким власників пам’яток архітектури, котрі за ними не доглядають, можна карати. Наприклад, виписувати значні штрафи або ж примусово викуповувати майно. Але депутати не поспішають його ухвалити. Вони аврально готуються до позачергових виборів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Франківську активісти відреставрують історичні будівлі за власний кошт.

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