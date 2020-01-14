Трудові не скасують, стаж збережуть. Що змінить новий закон про працю

Україна реформує трудове законодавство, яке не міняли 50 років. Текст одного з ключових законів Про працю напередодні опублікували на сайті Верховної ради. За словами міністра економіки Тимофія Милованова, менше половини українців працездатного віку працюють легально, це 12,8 млн із 28,5 млн. Решта – на заробітках, або працюють неформально.

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Новий закон про працю, що має стати основою трудового законодавства в Україні, презентує Мінекономіки. Автори наголошують – цей документ буде захистить працівників і, нарешті, скоротить безробіття.

Таке працевлаштування на переконання міністра означає, що більшість працівників не захищені трудовим законодавством. Зміни до Трудового кодексу, запропоновані урядом, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць, – запевнив Мілованов. Однак, не всі ідеї урядовців і депутатів сподобались юристам та фахівцям з персоналу. Наталя Кулик продовжить тему.

Факти ICTV раніше писали про те, що зміниться у новому Трудовому кодексі.

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