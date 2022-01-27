Три дзвінки та на вихід: як у Миколаєві проводять тренування для евакуації школярів

Три дзвінки, учні одягаються та виходять на вулицю. Так у ліцеї №60 у Миколаєві відбулася навчальна евакуація. Все чітко і злагоджено. На вулиці рухаються до небезпечного місця – стадіону. Діти не вперше залишають класи за сигналами небезпеки вибуху.

– Всі школи щороку відпрацьовують цю навичку. Це обов’язковий процес для всіх шкіл. Він відбувається як день цивільного захисту восени та навесні, – розповіла речниця ГУ ДСНС України в Миколаївській області Іляна Пацюк.

Останніми тижнями місто та Україну сколихнула хвиля хибних мінувань, однак виклики виявилися хибними. Та зі східних областей прямує чимало боєприпасів, розповіли у поліції. Тому повторити алгоритм евакуації – школярам не зайве.

– Вони готові. Це дуже важливо, адже паніка завжди є дуже поганим показником, коли трапляється така ситуація. А коли діти знають, вони впевнено роблять те, що від них очікуємо, – розповіла вчителька Миколаївського ліцею №60 Тетяна Степанова.

Чому з класів під час евакуації не можна брати речі? Школярам пояснили вибухотехніки поліції.

– Ви взяли з собою рюкзак, а то може виявитися навіть не ваш рюкзак. І ви принесете на місце, де буде вся школа. Тут у нас макет саморобного вибухового пристрою. Ви будете розкривати, дроти розходитимуться, пролунає вибух.

Як виглядають снаряди, гранати та вибухівка, чим вони небезпечні? Як поводитися із підозрілими предметами на вулиці та що робити до приїзду піротехніків? Про це рятувальники та правоохоронці говорили з учнями під час всеукраїнського уроку з протимінної безпеки.

– Протипіхотні міни зроблені для того, щоб травмувати та вбити людей. Ніколи не треба їх чіпати, підіймати, рухати з місця, розбирати, кидати у вогонь.

За шкільною програмою подібну інформацію учні отримують на уроках Основи здоров’я та Захист вітчизни.

Однак спілкування з фахівцями, справжні та безпечні міни, снаряди та вибухівка – завжди цікавіше, переконані учні. Тим паче коли можна поміряти одяг піротехніка та попрацювати з міношукачем.

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