Три годин точилися стрілецькі бої: що стало вирішальним у звільнені Качкарівки на Херсонщині

Обшуки, свідоме знищення продовольчих запасів, моральні та фізичні знущання – про все це нині забувають жителі звільненої Качкарівки, що на Херсонщині.

Квітуче село окупанти перетворили на місце своєї постійної дислокації. Звідси і регулярно відкривали вогонь по позиціях наших захисників, які протягом кількох місяців зачищали правий берег Херсонської області від кремлівської погані.

Навіть нині село розміновано лише частково, а обстріли не вщухають. До найближчих позицій росіян усього кілька кілометрів – та й це вже не аргумент для місцевих жителів, люди повертаються до рідних осель та нарешті вільного життя.

Бої за Качкарівку, розповідає нацгвардієць Дмитро, були швидкими, але жорстокими. Село росіяни перетворили на місце постійної дислокації особового складу, за час окупації міцно укріпилися. Та це не стало на заваді силам оборони України – били чітко і злагоджено в місця розташування окупантів.

Протягом трьох годин точилися стрілецькі бої просто в центрі Качкарівки – вони і стали вирішальними. Тікали окупанти підло – боягузи перевдягалися в цивільний одяг, інші ж упритул гатили по будинках мирних мешканців, по навчальних та медзакладах. А далі, згадує Дмитро – нестримна радість місцевих жителів, які, щойно почули тишу й вийшли із погребів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.