Три місяці сидять без зарплати: на Черкащині лікарі оголосили страйк

В Черкасах страйкують сотні працівників поліклінік міста Сміла на Черкащині. Вони вимагають місцеву владу виплатити їм зарплату, яку вони за цей час не отримували.

На такий крок зважились з відчаю. Людям заборгували зарплату за три місяці. Тож, сьогодні прийом вели лише півтори години. Про зміни у роботі пацієнтів завчасно повідомили.

Черги до лікарів у поліклініках у Смілі були сьогодні із самого ранку. Тому виконавши свій обов’язок, майже уся лікарня вирушила на мітинг. Після десятої ранку в поліклініці лишились лише сімейні лікарі і фахівці для екстреної допомоги.

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У такій ситуації три поліклініки міста. Чотириста працівників зарплату отримали в травні за квітень. Відтоді виживають як можуть, скаржаться лікарі.

Їм заборгували понад два мільйони гривень. Люди вже не раз виходили на мітинги, але міська влада годує їх обіцянками. Мовляв, гроші в бюджеті є, але депутати ніяк не можуть зібратися на сесію, аби дофінансувати медиків.

Недофінасування міських поліклінік виникло тому, що кількість послуг, які вони заключили з Нацслужбою здоров’я, не покриває усіх витрат. Цю різницю має компенсувати міська влада. Але рішення ніяк не ухвалять.

Наступне засідання сесії планують провести завтра. Якщо ж і цього разу до медиків не дослухаються, ті обіцяють взагалі припинити роботу поліклінік.

Також в уряді повідомили, що українські медики з 1-го вересня отримають підвищені зарплати. Відповідну постанову ухвалив уряд на своєму засіданні 15 липня. На доплати медичним працівникам спрямують майже 7,5 млрд грн. Лікарям піднімуть заробітну плату на 70%, середньому медперсоналу на 50%, а молодшому – на 25%.