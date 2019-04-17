Три Оскари, ролі у 80 фільмах та 11 дітей: шлях до успіху Чарлі Чапліна

Чарлі Чаплін – один з тих акторів, якого можна зобразити без слів. Достатньо показати смішну ходу, казанок та паличку Саме він створив одного з найзнаменитіших образів світового кіно – бродяги. Ази цього образу і сьогодні використовують коміки усього світу.

За своє життя Чарлі Чаплін знявся в понад 80 фільмах, був композитором 18, продюсером 30 і режисером 70 стрічок. Актор мав успіх у жіночої статі – у нього було 11 дітей!

Але великий комік, який умів розсмішити весь світ до сліз, в житті був зовсім некомічним. Народився в Британії в сім’ї артистів. Батько рано помер, а мати збожеволіла і потрапила до психіатричної клініки.

Щоб не вмерти з голоду, Чарлі і його старшому братові довелося кинути школу та вирушити на заробітки. За яку тільки роботу не брався Чаплін, аби хоч якось звести кінці з кінцями: продавав газети, майстрував іграшки, працював у друкарні. І весь цей час хлопчик мріяв про театр.

Одного разу, набравшись сміливості, Чарлі звернувся до театрального агентства і запропонував свою кандидатуру на будь-яку роль в будь-якому театрі. Так він одразу отримав місце у мандрівній театральній трупі, з якою об’їхав усю країну.

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У спогадах Чарлі зізнавався – якось дорогою до гардеробної спонтанно вирішив одягти широченні штани, непомірно великі черевики і казанок, а в руки взяти паличку. Такий образ волоцюги одразу полюбився публіці. Чаплін почав активно зніматися і став новою зіркою кіно. І вже 1917-го підписав контракт зі студією на мільйон доларів. На той час це були величезні гроші.

Молодому і прогресивному артистові з легкістю вдалося вловити тенденції тогочасного кіно. Тож, потроху Чарлі починає знімати фільми. Працює як актор, режисер і сценарист одночасно. 1919го створив власну студію і став випускати короткометражки.

Чарлі мав проблеми з американським урядом, його підозрювали в шпигунстві і пропаганді комунізму, що завдало чималих труднощів. Але він не припиняв працювати, попри численні обшуки, виклики на всілякі урядові комісії і засідання. Однак, згодом керівництво ФБР все ж видворило Чапліна з Америки. Після вигнання оселився у Швейцарії.

За свою кар’єру Чарлі Чапліна тричі нагороджували Оскаром. 1972-го, коли 82-річному акторові вручали кінопремію, зал стоячи аплодував великому коміку протягом 12 хвилин.

Секрет його успіху – гумор. Адже саме сміх допоміг пережити труднощі, залишитися вірним мрії і прославитися на весь світ.

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