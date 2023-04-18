Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа. Армійцям довелось проходити за кордоном спеціальне навчання, аби опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку Східного фронту.

Василь – командир розрахунку розповідає, британська гармата, якщо порівнювати із радянським аналогом, гаубицею «Д-30» – і легша, і стріляє далі, і точніша.

Такі характеристики допомагають нашим захисникам ефективно зупиняти ворожі штурми, яких тут, на Бахмутському напрямку за день може бути кілька десятків. Щойно армійці отримують нові координати – не зволікаючи беруться до роботи.

Для щоденної роботи набоїв зараз вистачає, утім, економити таки доводиться. Українські воїни навчилися нищити окупантів не кількістю снарядів, а влучністю. Бійці завжди пам’ятають заради кого щодня ризикують життям.

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