Три стрілянини за дві доби: Трамп закликав ухвалити закон про зброю в США

США оговтуються після трьох випадків стрілянини.

Напади сталися у штатах Огайо, Техасі та Іллінойсі. Загалом загиблих майже 30, а також кілька десятків поранених.

У Сполучених Штатах триденна жалоба за жертвами загиблих від куль. За останні дві доби в Америці сталися цілих три трагедії. Спочатку озброєний гвинтівкою чоловік розстріляв людей у техаському супермаркеті, загинуло два десятки людей.

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Вже за кілька годин після трагедії в Техасі, ЗМІ повідомили про другу стрілянину – в барі міста Дейтон, там загинули дев’ятеро, десятки постраждалих. Нападника застрелили.

Пізніше з’явилися новини про чергову, вже третю, стрілянину. Невідомий відкрив вогонь у парку Чикаго, постраждали семеро людей.

5 серпня Президент США Дональд Трамп закликав ухвалити закон про попередню перевірку покупців зброї.

Нагадаємо, посольство США попередило про небезпеку в Україні 11, 12 і 24 серпня.

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