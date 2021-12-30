Тричі повертався до палаючого будинку. Кого номінують на Героя-рятівника року

У Харківській області 16-річний підліток витяг з палаючого будинку бабусю та двох дітей.

Ще одного хлопчика, вже непритомний, розшукав сусід. Чоловік тричі повертався до охопленого вогнем будинку, бо найбільше хотів врятувати дитину. Вражені вчинками ДСНС номінують і підлітка Дмитра, та їхнього сусіда Василя на премію Герой-рятівник року.

75-річна пані Віра лише сьогодні відчула полегшення – всі діти – а це й онуки, й правнуки нарешті вдома, з лікарні виписали здоровими, зустрічатимуть новий рік всією родиною. Та ту жахливу ніч згадати без сліз не може.

Тієї ночі 25 грудня бабуся й четверо дітей вже спали, коли раптом в хаті щось зашкварчало.

Два ковтки їдкого диму – достатньо, щоб знепритомніти, та Дмитро каже – про власну безпеку не думав, і рятував всіх, кого міг. Через вікно викинув 13-річну Оксану та 7-річного Руслана.

Хата вмить наповнилася димом. Лічені хвилини – і вже валяться балки, час іде на секунди, а в будинку ще лишається одна дитина.

І тут на допомогу прийшов сусід Василь – його розбудила дружина. Тріскіт від розпеченого шиферу був такий, що вона подумала – горить їхня хата. Чоловік кинувся на допомогу.

В будинку дим стояв стовпом – вже за півметра нічого не видно, жар обпалював тіло, але Василь тричі залазив в палаючий будинок. Шукав 9-річного Тимофія.

Трагедія згуртувала й село – з усіх усюд погорільцям несли одяг, їжу, допомога надходила й з інших сіл та міст. Селищний голова обіцяє не залишити людей без даху над головою.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні у Косові.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, жінка 1985 року народження була медичним працівником лікарні.

Вона померла від отриманих травм (90% опіків тіла), які дістала внаслідок пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув на першому поверсі медичного закладу.

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