Трималася на пляшці: в Одесі у скульптури відпала частина голови

В Одесі у щойно відреставрованої скульптури відпала половина голови. Всередині виявилась пластикова пляшка. Статуя розташована на фасаді пам’ятки архітектури 19-го століття – будинку Русова на вулиці Садовій.

Споруду відреставрували та урочисто відкрили у грудні 2019-го року. Займалась цим компанія Укрспецпроект. На роботи пішло майже 200 млн грн.

У січні ж цього року поліція відкрила кримінальну справу проти Олени Сердюк, колишньої директорки компанії – реставратора. За версією слідства, жінка значно завищила кошторис проведених робіт.

– Була порушена технологія. Все-таки для реставрації таких цінних будівель використовують інші матеріали – не просто гіпс. Використовуються матеріали з пластифікаторами, з закріплювачем – тобто такі матеріали, які будуть стійкими до зовнішніх впливів, – зазначив активіст Владислав Балінський.

На Харківщині руйнується садиба Сковороди

У селі Бабаї у Харківській області розвалюється будинок, у якому понад два з половиною століття тому гостював Григорій Сковорода. Поет проживав у цьому будинку декілька років.

Нині ця садиба перебуває у жалюгідному стані – дах провалився, а з підлоги проростають дерева. Добре береглися лише конюшні та винний льох.

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