Тримає колектив та адреналін, – боєць ООС про п’ятий рік на передовій
Якщо з настанням ночі мирна Україна готується до відпочинку, то у цих чоловіків тільки починається робота. Важка, небезпечна та надзвичайно необхідна для решти країни. Це буденність окопної війни, яка триває на Донбасі вже п’ятий рік. Ділянка передової в районі Дебальцевого поволі оживає звуками ворожих кулеметів.
Бійці бригади чорних запорожців вступати в бій та виказувати свої позиції не поспішають. Хлопці спостерігають та вичікують на слушну нагоду.
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Ще є трохи часу аби підготувати боєкомплект. Втихомирювати бойовиків бійці планують відразу з кількох позицій.
Євген пішов на війну добровольцем із Запоріжжя. Аби його регіон не став наступною жертвою Росії після Донбасу. На фронті вже 5-й рік. Каже на передовій тримає колектив та адреналін, якого не знайдеш в мирному житті.
До слова, обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!