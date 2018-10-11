Тримає колектив та адреналін, – боєць ООС про п’ятий рік на передовій

Якщо з настанням ночі мирна Україна готується до відпочинку, то у цих чоловіків тільки починається робота. Важка, небезпечна та надзвичайно необхідна для решти країни. Це буденність окопної війни, яка триває на Донбасі вже п’ятий рік. Ділянка передової в районі Дебальцевого поволі оживає звуками ворожих кулеметів.

Бійці бригади чорних запорожців вступати в бій та виказувати свої позиції не поспішають. Хлопці спостерігають та вичікують на слушну нагоду.

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Ще є трохи часу аби підготувати боєкомплект. Втихомирювати бойовиків бійці планують відразу з кількох позицій.

Євген пішов на війну добровольцем із Запоріжжя. Аби його регіон не став наступною жертвою Росії після Донбасу. На фронті вже 5-й рік. Каже на передовій тримає колектив та адреналін, якого не знайдеш в мирному житті.

До слова, обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники.

Опубліковано Жовтень, 11 в 14:52



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