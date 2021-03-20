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Тритижневий локдаун у Києві: як пройшов перший день жорстких обмежень

У Києві розпочався тритижневий локдаун. Карантинні обмеження триватимуть до 9 квітня.

Заборонено роботу ТРЦ і всіх дитячо-розважальних центрів, непродовольчих ринків і магазинів. Втім, у Києві працюють аптеки, продуктові та зоомагазини, а також з побутовою хімією та квітами. Та кількість відвідувачів обмежена – один покупець на 20 квадратних метрів площі.

У центрі столиці доволі людно. Кияни беруть їжу навинос та просто гуляють вулицями. Ставлення до карантину суперечливе.

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В одному з торгово-розважальних центрів столиці, попри заборону, працював басейн. Тут тренується резерв збірної команди України. Це дозволено. Втім, сьогоднішні групові заняття для аматорів тут також не скасували. Мовляв, не було можливості попередити людей заздалегідь, тож це лише сьогодні.

На залізничному вокзалі столиці також людно. На вході всім міряють температуру. Попри те, що столиця в червоній зоні – рух потягів поки за розкладом. А от маршрутки майже порожні. Згідно з обмеженнями – заповненість салонів має бути не більше ніж на 50% від місць для сидіння. Водії кажуть – сьогодні, у вихідний, ажіотажу і так немає.

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