Тривожні дзвіночки: що передбачає закон про обмеження продажу зброї у США

Після серії кривавих стрілянин в Сполучених Штатах лунають заклики посилити контроль над обігом вогнепальної зброї. Зокрема за це виступили два колишні Президенти США – Барак Обама і Білл Клінтон.

Тим часом нинішній очільник Америки Дональд Трамп пропонує запровадити смертну кару за масові розстріли та інші злочини на ґрунті ненависті, статистика яких уже вражає.

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За 2019 рік в США вже відбулося 255 стрілянин.

В одному Чикаго за останні дні було стільки вогнепальних поранень, що один із госпіталів припинив приймати пацієнтів, через те, що не справлялися з такою кількістю людей.

Після останньої серії нападів президент США Дональд Трамп підтримав посилення контролю над обігом зброї та закони про так звані тривожні дзвіночки.

Відповідно, за цими законами у людей, які подають тривожні сигнали, що вони несуть небезпеку собі або оточуючим можуть відібрати або заборонити продавати їм вогнепальну зброю.

Петиції з перевіркою тривожних осіб до суду можуть подати їхні родичі або знайомі. Губернатор штату Огайо вже підтримав такий закон на федеральному рівні. Також ці законопроекти мають шанс пройти ухвалення Конгресу

Нагадаємо, Дональд Трамп своїм указом ввів у дію другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів.

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