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Наташа Тарчевська |

Це дуже патріотично: Байден про результати вакцинації від Covid-19 в США

4 липня в США гучно відзначили День незалежності. Президент Джо Байден планував, що цього дня американці святкуватимуть незалежність і від коронавірусу.

Згідно з офіційними даними, принаймні одну дозу вакцини отримали 67% дорослих американців. Вакцини у США не бракує, але решта населення не поспішає робити щеплення.

Під час одного з останніх виступів Джо Байден назвав згоду вакцинуватися від коронавірусу патріотичним вчинком.

– Ми всі знаємо, що з’явилися потужні штами на кшталт Дельти. Але найкращий захист від цих штамів – це вакцинація. Мої дорогі американці, це – найбільш патріотична річ, яку ви можете зробити, тому будь ласка, якщо ви ще не зробили щеплення, зробіть. Для себе, тих, кого любите, вашої громади і вашої країни, – заявив президент.

Станом на літо 2021 року 99% усіх смертей від коронавірусу в США припадає на невакцинованих громадян.

І поки чиновники на місцях шукають варіанти стимулювати і популяризувати вакцинацію, у Вашингтоні продовжують роботу з міжнародною допомогою.

Незабаром США придбають 500 млн додаткових доз вакцини Pfizer для ініціативи COVAX.

За словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, Україна як учасниця ініціативи буде одним із найбільших отримувачів американської вакцини.

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