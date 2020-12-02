Це не хаотичний вогонь: військові ЗСУ про загострення ситуації на Приазов’ї
На Приазов’ї спостерігається загострення ситуації – окупанти знову порушили режим тиші, відкривши вогонь поблизу Водяного, що під Маріуполем Донецької області.
За словами українських захисників, ворог стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Це не хаотичний вогонь, вважають українські військовослужбовці. Таку активність противника вони пов’язують з черговим російським гумконвоєм.
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У цьому регіоні домовленості про повне припинення вогню дотримувалися лише українці. І ворог цей період використовував з користю для себе.
Ситуація на Донбасі
На Донбасі фіксувалося загострення ситуації, зокрема і на Приазов’ї.
Водночас українським військовослужбовцям вдалося збити ворожий безпілотник для розвідки.
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