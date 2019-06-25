Це не та країна, яка має бути в організації: експерти зі США про РФ у ПАРЄ

В Америці прокоментували події у ПАРЄ. Зокрема, посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що Америка, хоч і не є членом Ради Європи, але була категорично проти повернення туди Росії.

– Хоча США не є членом Ради Європи, але ми були проти повернення Росії до асамблеї і ми свою позицію чітко висловлювали. На нас справило враження, яких зусиль доклала українська команда, щоб не дати Росії повернутися у цю організацію. Ми вважаємо, що ані Євросоюз, ані Рада Європи не повинні приймати делегації тих росіян, які є в санкційному переліку ЄС і Сполучених Штатів, – зазначив Вільям Тейлор.

Американські експерти були менш дипломатичні у своїх висновках. Аналітик Атлантичної ради Андерс Асленд заявив у Twitter, що Рада Європи мала одну функцію – захищати права людини і верховенство права, але вона відмовилася від цієї функції. А відтак – організація не має жодної важливої ролі.

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Асленд також заявив, що попри важку працю української делегації, вона не могла вплинути на рішення Ради Європи, тому що генсек Ягланд просував ідею повернення Росії до голосування у Парламентській асамблеї. Його головним мотивом було те, що якщо Росію не відновлять, то вона може вийти з Європейського суду з прав людини, а тоді Росію не можна буде притягати до відповідальності.

Директор аналітичного центру Байдена Майкл Карпентер заявив, що рішення ПАРЄ – це поразка Європи і це надсилає небезпечний сигнал Росії та іншим державам

– Це масштабний стратегічний провал західних лідерів. Членство Росії у Раді Європи призупинили через вторгнення в Україну. Росія вбиває українців щодня. Це не та країна, яка має бути в організації, функція якої захищати права людини і верховенство права. Повертаючи Росію назад, коли вона зовсім не змінила своєї поведінки, а лише стала більш агресивною, це заохочує й інші авторитарні країни продовжувати таку практику, – зазначив директор аналітичного центру Байдена Майкл Карпентер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ.

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