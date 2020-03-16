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Це не відпустка. Навіщо потрібен карантин і чому слід дотримуватися

Аби уникнути масового зараження, кожен має бути соціально відповідальним. Не перетворювати карантин на походеньки в гості, до тих же бабусь та дідусів, вони в зоні найбільшого ризику.

Виключно домашній режим забезпечити для дітей, і самому без потреби не перебувати в людних місцях. Адже ви можете бути носієм вірусу, який для вас непомітний, а от для людей з груп ризику – смертельний.

В Івано-Франківську та Чернівцях уже згуртувалися волонтери, аби допомогти літнім людям. Мобільні групи шукають одиноких пенсіонерів і забезпечують їх необхідними деззасобами, харчами та ліками.

Бути свідомими закликають українців і в міністерстві соцполітики. Просять не відвідувати банки та відділення Укрпошти, аби сплатити комунальні послуги. Краще це зробити онлайн. Самотнім літнім людям будуть допомагати соцпрацівники. Пенсії та соцвиплати приноситимуть безпосередньо додому.

Факти ICTV раніше писали про те, що освітня платформа Coursera відкрила доступ до курсів на час карантину.

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