Це неможливо забути: очевидці розповіли про ракетний обстріл Краматорська у 2015 році

10 лютого 2015 року терористи так званої ДНР обстріляли місто Краматорськ з систем залпового вогню Смерч.

Тоді в районі штабу АТО впали 18 ракет і ще 14 – у житлових кварталах. Внаслідок раптових вогневих ударів загинуло щонайменше 17 людей, дев’ятеро – військовослужбовці ЗСУ, ще понад 60 дістали поранення.

На той момент минуло вже півроку, як Краматорськ звільнили з-під контролю терористів. Місто поступово поверталося до мирного життя.

– Ми вже налаштувалися на мирне життя і раптом – це було як грім серед ясного неба цей обстріл. Не можна його пояснити якимись людськими чи військово-стратегічними законами. Забути це жахіття просто неможливо, – згадує військовий капелан Василь Іванюк.

Сьогодні Краматорськ разом із військовослужбовцями вшанував пам’ять загиблих.

Тим часом в районі ООС протягом останніх тижнів окупанти активізувалися. Зокрема, йдеться про ворожих снайперів.

– Декілька днів тому, під час спостереження було виявлено переміщення групи снайперів. Сюди заходять, працюють три-чотири дні, максимум тиждень. Потім знов відходять, а на їхні позиції приходять нові групи, – поділився військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Захисники позицій у донецькому напрямку розповідають, що окрім вогневих провокацій противник облаштовує нові позиції, поступово просуваючись уперед.

Однак бійці кажуть, готові стримати окупанта та не допустити повторення трагедій, як у Краматорську в 2015 році.

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