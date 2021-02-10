Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Це неможливо забути: очевидці розповіли про ракетний обстріл Краматорська у 2015 році

10 лютого 2015 року терористи так званої ДНР обстріляли місто Краматорськ з систем залпового вогню Смерч.

Тоді в районі штабу АТО впали 18 ракет і ще 14 – у житлових кварталах. Внаслідок раптових вогневих ударів загинуло щонайменше 17 людей, дев’ятеро – військовослужбовці ЗСУ, ще понад 60 дістали поранення.

На той момент минуло вже півроку, як Краматорськ звільнили з-під контролю терористів. Місто поступово поверталося до мирного життя.

– Ми вже налаштувалися на мирне життя і раптом – це було як грім серед ясного неба цей обстріл. Не можна його пояснити якимись людськими чи військово-стратегічними законами. Забути це жахіття просто неможливо, – згадує військовий капелан Василь Іванюк.

Сьогодні Краматорськ разом із військовослужбовцями вшанував пам’ять загиблих.

Читайте
Перемир'я закінчилося, ми повинні відповідати силою: Кравчук про ситуацію на Донбасі

Тим часом в районі ООС протягом останніх тижнів окупанти активізувалися. Зокрема, йдеться про ворожих снайперів.

– Декілька днів тому, під час спостереження було виявлено переміщення групи снайперів. Сюди заходять, працюють три-чотири дні, максимум тиждень. Потім знов відходять, а на їхні позиції приходять нові групи, – поділився військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Захисники позицій у донецькому напрямку розповідають, що окрім вогневих провокацій противник облаштовує нові позиції, поступово просуваючись уперед.

Однак бійці кажуть, готові стримати окупанта та не допустити повторення трагедій, як у Краматорську в 2015 році.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поблизу Пісок ворожий снайпер поранив українського бійця
Поблизу Пісок ворожий снайпер поранив українського бійця
Стріляли з гранатометів: на Донбасі за добу три порушення режиму тиші
Стріляли з гранатометів: на Донбасі за добу три порушення режиму тиші
Перемир’я закінчилося, ми повинні відповідати силою: Кравчук про ситуацію на Донбасі
Перемир’я закінчилося, ми повинні відповідати силою: Кравчук про ситуацію на Донбасі
Стріляли біля Авдіївки і Водяного: бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
Стріляли біля Авдіївки і Водяного: бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
Ляшко сказав, коли вакцинуватимуть мешканців окупованого Донбасу
Ляшко сказав, коли вакцинуватимуть мешканців окупованого Донбасу
Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ
На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ
Окупанти на Донбасі дистанційно замінували територію біля позицій ЗСУ
Окупанти на Донбасі дистанційно замінували територію біля позицій ЗСУ
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка