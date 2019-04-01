Це персонаж, а не реальна особистість: Одарченко про Зеленського

Гість студії Факти ICTV Катерина Одарченко, політтехнолог, політичний консультант, партнер компанії SIC Group Ukrainе.

Далі пряма мова:

Чи правда, що старі політтехнології вже не працюють?

Політтехнології – це такий великий міф. Безумовно, на цих виборах відіграв важливу роль інструментарій роботи в інтернеті. Але така буревісна сьогодні перемога Зеленського, може закінчитися таким самим фіаском, як і, припустимо, Народний фронт. Вони також в цілому користувалися рекламними технологіями. Створювали правильний образ, але мало працювали в регіонах. У них були не дуже сильні агітатори, у Зеленського їх взагалі не було. Не було регіональних зустрічей по селам. Саме тому це говорить про нестабільність такої підтримки.

Абсолютно очевидно, що є деякі настрої анти істеблішменту. Якщо поглянути на останні дослідження, які були до виборів, то у Порошенка антирейтинг 50%. І речі, які говорила Тимошенко, вони були дуже суттєві – нова конституція, економічний курс, але вони були, в тому числі, досить складними для ряду цільової аудиторії.

У Зеленського аудиторія 90% молодь до 39 років. Це ті, хто вперше йде на вибори і вони ще не розуміють наслідків економічної політики , прогнозованості такої політики. І зріла молодь, яка , припустимо, сприймає його як людину, яка зробила себе.

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Молодь пішла голосувати. Якщо ви бачили, що було суттєве додавання явки ввечері і класично, коли консервативний виборець, який визначився, у тому числі, літній голосує ранком, середнього віку голосують вдень, а молодь – зазвичай ввечері. І оцей пік підтримки говорить якраз про те, що молодь прийшла на вибори.

Про дебати між кандидатами другого туру.

Сакральний образ руйнується, коли ми бачимо реальну людину, яка не розуміється в державному управлінні. Звісно, там є консультанти – вони роблять класний медійний продукт. Але далі, підготовка на парламентські, підготовка команд – це не їх сильна сторона. Тут потрібно зробити висновок всім політичним силам. Що у людей є запит на якісне політичне оновлення.

Зеленський був тим образом, який говорив з серіалу. А такий продукт тестується на фокус групах, дивляться наскільки глядачу він подобається. І той персонаж, простий, людям подобається. І сприймали Зеленського, як людину, яка буде боротися з Порошенко, з цією системою. Але це персонаж , а не реальна особистість.



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До слова, Березовець розповів, які шанси Зеленського на перемогу у другому турі.

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