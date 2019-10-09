Церковна війна на Вінниччині: 36 громад не можуть перейти в ПЦУ

36 громад на Вінниччині не можуть перейти до Православної церкви України, хоча мають усі документи й підписи. Все через те, що поліція області запідозрила керівника управління з питань національностей та релігій у самоуправстві. Тепер прокуратура вимагає у суді відсторонити керівника від роботи, а це практично повністю заморозить реєстрацію громад.

З боєм уже кілька місяців віряни села Лука-Мелешківська намагаються зайти у храм. Більшість проголосувала за перехід до Православної церкви України. Громаду зареєстрували, та віряни Московського патріархату блокують вхід на кожну службу.

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З літа правлять на дворі і у селі Пеньківка. Люди були дуже близькі до реєстрації громади. Та поліція виявила порушення у діях начальника обласного управління у справах національностей та релігій.

Люди прийшли під суд захищати керівника Ігоря Салецького. Реєстрацію двох релігійних громад зі ста поліція визнала не правомірною.

Прокуратура звинувачує Салецького за ст. 356 Кримінального кодексу – самовільне видавання документів, за це дають 3 роки позбавлення волі.

Сам чиновник усі звинувачення відкидає. Переконує, що за рік управління зареєструвало перехід ста громад, і всі без порушень.

За кілька днів на Салецького чекає ще один суд, там прокуратура вимагатиме відсторонити керівника управління від роботи. За переконанням вірян, тоді перехід до Православної церкви України точно заморозять. Нині на реєстрацію чекають 36 громад.

Нагадаємо, із 700 мешканців села Пеньківка – 500 вирішили перейти до Православної церкви України.

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