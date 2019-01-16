Церковний етикет: що не можна одягати та як поводитися

Чи то свято, чи будень – у Михайлівському соборі завжди людно. Чоловіки перед входом знімають шапки. Жінки навпаки покривають голови. Звідки походить такий церковний дрес-код – знають не всі віряни. Він прописаний у Біблії.

Коли жінка молиться у храмі, то її покрита голова символізує те, що у неї є чоловік і він є головою сім’ї. Непокрита голова чоловіка символізує те, що він готовий підкорятися лише одному Богові.

Деякі церковні діячі вважають, що за суперечками, що вдягати до церкви, головне не забути, для чого сюди прийшли.

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У Патріаршому соборі Воскресіння Христового – головному храмі греко-католиків розставлені звичайні стільці. Під час богослужіння тут можна сидіти, як в усіх католицьких храмах. Звестися слід, коли читають Євангелія та моляться, якщо здоров’я дозволяє.

У православному Михайлівському соборі місць для сидіння для всіх немає. Утім, якщо ноги стомилися, не гріх перепочити на лавці.

Церковні звичаї та правила поведінки для вірян визначає кожна релігія. Вони можуть різнитися навіть у межах однієї конфесії. Але сенс має бути єдиний. Не заважати спілкуванню ні собі, ні ближньому – правило єдине для усіх церков. Тож селфі, метушня й гучні розмови у храмі недоречні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Грецька православна церква розпочала процес визнання ПЦУ.

Опубліковано Cічень, 16 в 17:25



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