Церковний скандал на Волині: віряни не можуть поділити храм

Понад півтисячі парафій вже перейшло з московського патріархату до Православної Церкви України і цей процес активно триває. Щоправда, подекуди складно і не зовсім мирно. Як ось на Волині, де через це виник справжній конфлікт.

Більшість громади села Старий Загорів за два тижні юридично зареєстрували свою нову громаду, але священик переходити відмовився. Тож зачинив церкву на замок, і спустив собаку. Люди, щоб потрапити до храму, мусили застосувати силу і таки добилися свого. У храмі помітили, що не вистачає начиння. Під час штурханини священик дістав на горіхи.

Переходити під юрисдикцію УПЦ священик відмовився – новоствореної церкви не визнає. Люди запевняють – за 12 років служби в цьому селі він тримав їх у страху, і навіть рясно обсипав прокльонами.

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Та як тепер миритимуться між собою – ніхто не знає, адже у селі залишилися і віряни московського патріархату, які не приховують обурення. Кажуть, молитися тут з рештою селян вже не будуть.

Новостворена громада закликає усіх єднатися та не сваритися через церкву у селі. Там усім вистачить місця. Адже усі йдуть насамперед до Бога, а не до священика. Храм більше не зачинятимуть. У суботу планують провести першу службу.

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