Церкви такої немає і мова не канонічна: на Волині священик проти зміни конфесії

Церкви такої немає і мова ваша не канонічна. Так у селі на Волині священик Московського Патріархату аргументував громаді свою відмову перейти до Православної Церкви України.

Змінити конфесію захотіли близько півтисячі парафіян. Проти – зо два десятки людей.

Прихильники української церкви кажуть, до храму у своєму селі припинили ходити через її приналежність до країни-агресора.

Декілька тижнів тому жителі зібрали понад півтисячі підписів за приєднання до української церкви, на зборах це рішення підтвердили.

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До собору людей так і не пустили. Селяни написали заяву до поліції.

Нагадаємо, 7 січня мирополит Київський та всієї України Епіфаній та президент України Петро Порошенко урочисто внесли томос про автокефалію ПЦУ у Софію Київську.

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