Ціль шукають із безпілотників. На Донбасі активізувалися ворожі снайпери

На Донецькому напрямку активізувалися ворожі снайпери. Крім того, ворог усіляко зриває перемир’я, оголошене 8 березня.

Коли сонце сідає, і землю огортають сутінки, українські вояки чують й рух на ворожих позиціях.

Бійці Королівської бригади, звиклі за роки війни і до ворожої артилерії, і до мінометів, кажуть: ситуація мінлива.

Застосовують російсько-окупаційні підрозділи не тільки кулемети Калашникова. Зброї, яку привозить Росія, у противника не бракує, та й набоїв не шкодують.

Причому кремлівські найманці гатять із мінометів не просто так. Вони ще й перевіряють, куди цілити, за допомогою безпілотників.

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Збити такий безпілотник можна з зенітної установки. Зі звичайного кулемета його не дістанеш. Українські армійці поки не намагаються нічого робити з крилом, бо поважають домовленості і дотримуються режиму припинення вогню. Бойовики дошкуляють пострілами, намагаючись спровокувати на відповідь.

Неабияк активізувалися ворожі снайпери. Нині на цьому напрямку вони – найбільша небезпека. Українська розвідка повідомляє: заїхали снайпери з Росії. Кремль, як завжди, влаштовує практичні заняття випускникам військових вишів на території інших держав.

Тут кожен знає свої обов’язки і кожен готовий і до оборони, і до наступу, щойно дадуть наказ.

До слова, ситуація біля Авдіївки: бойовики атакували зі стрілецької зброї.

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