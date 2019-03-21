Цілодобова няня і штатний психолог: як піклуються про сиріт у Чехії

Через десяток років їм будувати країну, але спершу країна мала б про них потурбуватися: йдеться про дітей, які залишилися без батьківської любові та уваги. Нині Україна змінює вектор виховання таких дітей, і притулки вже відходять у минуле.

Пріоритети – сімейні будинки й усиновлення. І тут буде доречним приклад наших європейських сусідів. Зокрема, в Чехії є кілька рівнів опіки, але на кожному працює одне правило: умови, в яких живе дитина, мають бути максимально наближеними до родинних.

Клоканек – центр дитячої допомоги, куди потрапляють діти, які лишились сиротами або чиї батьки опинились у скруті. Один з перших етапів соціальної системи, куди потрапляють діти віком від немовлят до 18 років. Але у центрі вони не можуть перебувати більш ніж рік.

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Протягом цього часу основне завдання – повернути дитину біологічним батькам. Якщо це неможливо – намагаються знайти тимчасову родину-опікунів або фостерну сім’ю.

Чеський дитячий будинок – місце, де діти можуть лишатись аж до 26 років за умови, якщо вони навчаються. Зазвичай це діти, чиї батьки розлучені, мають проблеми із законом або просто не мають постійного місця проживання.

Через меншу кількість дітей у групах вихователі повністю покривають потреби дітей – від візитів до лікаря до допомоги у пошуках підробітку. І ще одне правило: тут дітей вчать самостійності.

До слова, пацієнтам – більше уваги, медикам – більша зарплата. Переваги приватних сімейних лікарів.

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