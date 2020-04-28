Ціна на газ для населення може знизитись – коли та на скільки

У світі дешевшає не лише нафта, а й природний газ. В Україні також. З початку року тарифи на газ для населення знизилися на 38%. Зокрема в квітні оптова ціна для потреб населення та виробників тепла знизилася на 15% – до 2,9 грн за кубометр. Однак і це не межа.

Експерти прогнозують подальше зниження. Тож нині тарифи в Україні прив’язали саме до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів.

Особливо, якщо в Україні, нарешті, запрацює повноцінний ринок газу для побутових споживачів населення.

Кінцева ж ціна для споживачів з урахуванням податків і націнок сягне 3,7 грн за кубометр. Та невдовзі газ може подешевшати ще більше. Зокрема за рахунок конкуренції серед постачальників після відкриття ринку газу для населення.

Старт ринку очікували вже з травня. Та через пандемію й карантин процес затягується на літо. Хоча експерти переконують: нинішня цінова кон’юнктура чудовий момент для ринкової реформи. Адже так споживачі зможуть самостійно обирати для себе найвигідніші тарифи та постачальника.

Нагадаємо, у березні оптову ціну на газ для населення знизили на 14%.

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