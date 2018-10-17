Цінності Києво-Печерської лаври можуть вивезти: що належить та як вберегти

Міністерство культури наказало терміново порахувати цінності у храмах Московського патріархату – бо є загроза, що їх вивезуть.

Лише в Києво-Печерській лаврі має бути 70 тисяч цінних експонатів. Це найбільший музейний комплекс в Україні – з двадцятьма храмами, 6 з яких підземні.

На її території, а це 26 гектарів у самісінькому серці столиці, діє Національний історико-культурний заповідник. Тут півтори сотні унікальних пам’яток.

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А ще тут діє 5 музеїв – найвідоміші – історичних коштовностей та книги й друкарства. У фондах заповідника 70 тисяч експонатів. Це вироби з коштовних металів, ікони, портрети церковних діячів, стародрук.

До слова, президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника Софія Київська.

Опубліковано Жовтень, 17 в 20:07



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