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Вікторія Гірко |

Ціною життя українських захисників: сім років тому Авдіївку звільнили від бойовиків

Сім років тому, у 2014-му, українські військові звільнили місто Авдіївка Донецької області від проросійських бойовиків.

У квітні 2014 року проросійські активісти проголосили тут створення так званої ДНР. Тоді у містах поблизу Донецька – Ясинуватій та Авдіївці, з’явилися озброєні люди, які почали вивішувати сепаратистські прапори.

Через постійні обстріли в Авдіївці не було автобусного та залізничного сполучення, централізованого водо- та теплопостачання, а також не працювала низка адміністративних установ. Місто зазнало значних руйнувань.

28-30 липня 2014 року була проведена операція зі звільнення Авдіївки від російських окупантів. За час оборони міста Україна втратила близько ста військових. Ще сотні бійців були поранені.

Днями в Україні відзначали ще одну важливу дату – день звільнення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів.

Після захоплення  бойовики проводили артобстріли житлових кварталів міста і знімали руїни будинків на відео, щоб звинуватити у цьому українських військових. Але 22 липня 2014 року Сєвєродонецьк було звільнено від терористів.

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