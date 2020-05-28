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Факти / Відео / Україна

Ціни на газ для населення впали: причина та яка вартість буде влітку

Давня мрія багатьох українців здійснилася, газ суттєво подешевшав. За останній рік більш ніж удвічі. У травні кубометр палива коштує менше 3 грн. І найцікавіше, що це ще не межа. Фахівці прогнозують подальше здешевлення газу в усьому світі. Україну ця тенденція також не обійде. Особливо, якщо з липня запрацює довгоочікуваний ринок газу для населення.

У травні гуртова ціна для потреб населення знизилася до 2 грн 30 коп. за кубометр. Кінцева ж вартість для споживачів з усіма податками й транспортними витратами сягне 2 грн 90 коп. за куб.

Фахівці констатують: нинішні ціни на газ безпрецедентно низькі. Через коронавірус попит на паливо обвалився, а підземні сховища в ЄС майже повні. Тож уже скоро газ, як і нафту, буде буквально нікуди дівати.

Додатково зменшити ціну в Україні має ще й запуск ринку газу для населення. Його старт очікують з 1 липня. Реформа передбачає, що споживачі зможуть самостійно обирати постачальника палива. Відповідно, у галузі постачання газу для населення, нарешті, з’явиться довгоочікувана конкуренція.

Факти ICTV раніше писали про те, як змінити газпостачальника і коли це стане можливо.

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