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Юлія Захарченко |

Ціни на газ: Україна за п’ять років може відмовитися від імпорту блакитного палива

Україна за п’ять років може відмовитися від імпорту блакитного палива. Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко під час Українського газового інвестиційного конгресу.

За його словами, на це може знадобитися від трьох до п’яти років за оптимістичним сценарієм. Однак для такого кроку Україна має збільшувати власний видобуток природного газу.

юрій вітренко

– Такий потенціал у нас є. Це стале та екологічне рішення. Україна має неймовірний потенціал генерації біогазу, – зазначив Юрій Вітренко.

Голова правління Нафтогазу додав, що Україна має дуже потужний аграрний сектор, який відіграє важливу роль у виробництві біогазу.

Нафтогаз підписав меморандум про співпрацю з низкою компаній для розвитку газовидобування. Вітренко впевнений, що Україна має величезний потенціал для виробництва біопалива.

Однак нам ще потрібно підвищити енергоефективність. Наразі Україна за цим показником вдвічі відстає від країн Східної Європи, а це шкодить нашій енергетичній незалежності.

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