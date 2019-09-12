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Ціни на картоплю: чи будуть зростати та чи вистачить на усіх

Імпортна картопля не зникне з українських прилавків. А все через те, що вітчизняна цьогоріч не вродила. Восени ціна на раніше найдешевший овоч на українському столі на 70% вища, ніж минулорічна. Якщо минулої осені бараболю продавали за 8 грн. за кілограм, то сьогодні торгують по 15 та 20 – залежно від сорту та величини.

Врожаєм картоплі цьогоріч не хваляться на Волині. Хоч бульба і гарного розміру, і не зіпсована, та її однозначно менше, ніж торік. У столичному регіоні фермери картоплю лише починають вибирати. Нарікають, що справді врожаю зберуть на третину менше, ніж планували. Якщо на заході країни чимало городини змокло через рясні дощі, то на Київщині копати складно – земля дуже суха.

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Що ж до вартості овоча на ринках, аграрії нарікають: не розуміють, звідки такі цінники. Свою картоплю продають трейдерам по 7-9 грн. за кілограм.

Імпорту українські підприємці не бояться, бо давно конкурують із єгипетською картоплею. А нещодавно в Україну почали завозити ще й білоруську. Овоч з-за кордону вже трохи збив ціну на ринку, – кажуть експерти. Якщо минулого тижня за кілограм брали подекуди по 30 грн., то сьогодні продають за 15-20.

Картоплі бракує, бо селяни, які вирощують 95% бульби, саджають дедалі менше. А ще щороку третина врожаю гниє через неправильне зберігання. Фахівці прогнозують: до кінця вересня ціна на ринках не зросте. Додаткові гривні у гаманці доведеться шукати вже взимку, коли вітчизняні запаси закінчуватимуться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Супрун назвала ідеальну страву з картоплі.

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