Ціни на продукти: що подорожчало і на скільки

Неврожай, зростання цін на зернові, підвищення тарифів на газ та електрику і аномально холодний лютий – усе це позначилося і на вартості продуктів.

Банани за кілька днів здорожчали з 25 до 30 грн за кг, а гречка – з 33 до 35 грн.

А ціни на олію за кілька місяців зросли майже вдвічі – подекуди до 50 грн за літр.

Так само майже вдвічі здорожчали яйця та цукор. Останній – через неврожай цукрових буряків. Неврожай – причина здорожчання кормів, а відповідно яєць та курятини. Яйця сьогодні є і по 45 грн за десяток.

Стало затратнішим і зберігання овочів борщового набору. Загалом ціни на овочі зростатимуть аж до перших ґрунтових, бо тепличні через затрати електроенергії теж будуть по кишені не всім.

– З квітня ми вже будемо мати тепличні овочі, але вони також будуть дорогі, тому що теплиці працюють за рахунок електроенергії, – вважає Денис Марчук, експерт з аграрних питань.

Через зростання тарифів здорожчали також молочні продукти – десь на 20%. Молоко сьогодні коштує 32-37 грн.

Дорожчає і хліб, особливо соціальні сорти. Найближчими місяцями на батоні та чорному додаватиметься 5-10-20 копійок, і за півроку можуть набігти ще 1,5 грн.

Зростають ціни на продукти і на світовому ринку. Якщо там ситуація стабілізується, а в Україні буде великий урожай, то сповільнення цін можливе з літа.

У 2020 році інфляція на споживчому ринку Україні прискорилася на 5%, в останній місяць року вона становила 0,9% порівняно з листопадом.

Зокрема, продукти харчування стали коштувати дорожче загалом на 2,7%.